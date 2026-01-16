Блиц и редовен парламентарен контрол са в програмата на депутатите

Снимка: Булфото

Блиц контрол и редовен парламентарен контрол са в днешната програма за работа на депутатите.

Според правилника за работа на Народното събрание в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, зададени от народни представители на самото заседание, посочва БТА. Отправените въпроси не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.

В редовния парламентарен контрол ще участват вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов, както и министърът на регионалното развитие в оставка Иван Иванов.

