Блицконтрол и парламентарен контрол в дневния ред на депутатите

Снимка: Булфото

Блицконтрол и парламентарен контрол са включени в дневния ред на депутатите, публикуван на сайта на Народното събрание.

В парламентарния контрол ще участват министрите Иван Демерджиев, Димитър Стоянов, Георги Вълчев, Ива Петрова, Пламен Абровски, Росица Карамфилова и Иван Шишков.

Програмата предвижда още народните представители да гласуват на второ четене промените в Закона за Министерството на вътрешните работи (МВР).

На 17 юни парламентът прие законопроекта на първо четене, припомня БТА. Сред предложените изменения е Главна дирекция (ГД) „Борба с организираната престъпност“ (БОП) да може да издава заповеди за премахване на терористично съдържание в интернет и да блокира достъпа до него.

Предвиждат се още промени в дейността на Главна дирекция „Гранична полиция“, свързани с ограничаването на заплахите от безпилотни летателни апарати в пограничните райони. Те включват наблюдение на държавната граница, както и извършването на специфична охранителна дейност в обществените зони на летищата и в периметъра около тях.

Законопроектът предвижда и изменения в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), според които органите на „Гранична полиция“ ще могат да отправят искания до Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътници.

Редактор "Екип на Петел",

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