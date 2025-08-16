Близък на лекаря, загинал в зверската катастрофа в София: Избягал от войната, ще остане завинаги тук

Кадри bTV

“С тъга разбрах, че загиналият в зверската катастрофа на бул. ”Константин Величков” е д-р Иса Али, с когото работихме заедно в ЦСМП - София. Избягал от жестокостта на режима и войната в Сирия, д-р Али спасяваше човешки животи в България, работеше всеотдайно и с желание най-хуманната професия и обичаше да казва, че тук е втората му родина. Родина, в която ще остане завинаги… “.

Това коментира във Фейсбук д-р Делян Георгиев, кмет на столичния район "Изгрев", след като шофьор с книжка от 14 дни, но с 6 фиша за нарушения, заби колата си в автобус на столичния градския транспорт, съобщава bTV. 21-годишният водач уби един човек, а други шестима са в болница с опасност за живота.

„Войната по пътищата трябва да бъде спряна! Безотговорността и арогантността да получат заслужено и тежко наказание. Сбогом, колега“, написа още д-р Делян Георгиев.

