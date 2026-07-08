Близка до Вучич сръбска медия: България и Хърватия забиха нож в гърба на Сърбия

Снимка Булфото, илюстративна

Медията Б92, близка до президента на западната ни съседка Александър Вучич, написа, че България и Хърватия „забиха нож в гърба“ на Сърбия. Твърдението е свързано с гласуването на България и Хърватия против отварянето на нов етап в преговорите на Сърбия за членство в Европейския съюз.

България и Хърватия бяха сред група държави членки на Европейския съюз, които се противопоставиха на стартирането на нов етап в преговорите за присъединяване на Сърбия към блока. Като основни причини за това решение бяха изтъкнати липсата на напредък в областта на върховенството на закона и несъответствието на сръбската външна политика с тази на ЕС, по-конкретно отказът на Белград да наложи санкции срещу Русия, пише Блиц.

Според информация на сръбската държавна информационна агенция „Танюг“, освен България и Хърватия, против отварянето на клъстера са гласували още Белгия, Нидерландия, Швеция и трите балтийски държави – Естония, Латвия и Литва. Други три страни – Люксембург, Латвия и Дания, също изразили резерви, като заявили, че не са убедени в необходимостта от тази стъпка на настоящия етап.

Това решение дойде въпреки препоръката на Европейската комисия към Съвета на ЕС за отваряне на Клъстер 3 през юли. Комисията е отчела усилията на Сърбия по ключови въпроси и е преценила, че е постигнат необходимият общ баланс за продължаване на преговорния процес, посочи още Б92.

В подкрепа на сръбския напредък се изказа и европейският комисар по разширяването Марта Кос. Тя отбеляза, че Сърбия е постигнала видим напредък в последно време, особено по отношение на съдебната реформа и прилагането на препоръките на Бюрото за демократични институции и права на човека (ODIHR), свързани с изборния процес.

Редактор "Екип на Петел",

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