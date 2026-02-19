Близки на Евгения, открита в куфар, излизат на протест

Булфото

Днес от 18:30 ч. пред Съдебната палата в София ще се съберат граждани, които ще изразят своята солидарност и ще настояват за справедливост и отговорност от страна на институциите.

Поводът за протеста е последното развитие по делото за жестокото убийство на Евгения Владимирова, извършено през октомври 2021 г. в столичния квартал „Лагера“. При разглеждане на делото Софийски апелативен съд намали присъдата на съпруга ѝ Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години лишаване от свобода, а баща му Пламен Владимиров беше изцяло оправдан.

Решението беше постановено след като Върховен касационен съд върна делото за ново разглеждане на втора инстанция. Преди това и на първа, и на втора инстанция бяха постановени доживотни присъди и за двамата подсъдими. Към момента не са публично оповестени мотивите на апелативния съд за промяната в присъдите, но неофициално се посочват процесуални нарушения, довели до незачитане на първоначалните самопризнания на двамата подсъдими и съответно отпадане на показанията на поемните лица при огледите.

След този развой Пламен Владимиров остана без мярка за неотклонение, а Орлин Владимиров ще продължи да бъде задържан.

По време на събитието участниците ще изразят подкрепата си към семейството и близките на Евгения.

Организаторите заявят, че гражданската инициатива ще продължи да следи развитието на случая и ще предприема последващи законови и обществени действия при необходимост.

Протестът ще премине мирно, с ясна позиция в защита на справедливостта, човешкия живот и върховенството на закона, като ще се изтъкне влиянието на това решение както върху бъдещи престъпления от подобен характер, така и върху тревожно ниския процент на жени, потърсили помощ от институциите поради упражнявано върху тях насилие, предаде Нова тв.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!