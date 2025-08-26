реклама

Близки на починалата родилка в Русе нахлуха в АГ комплекса на болница "Канев"

26.08.2025 / 08:45 2

стоп кадър: Фейсбук

Протестиращи с искания за справедливост и отговорност за смъртта на родилката в Русе нахлуха в Акушеро-гинекологичния (АГ) комплекс на Университетската болница "Канев" в крайдунавския град, предаде БТА. 

На 23 август, два дни след раждането на второто си дете, 21-годишната Габриела Георгиева почина в лечебното заведение. Изпълнителният директор на болницата Иван Иванов инициира вътрешна проверка и сезира прокуратурата, която работи с полицията по изясняване на обстоятелствата, довели до смъртта на жената. 

Искаме справедливост и отговорност за смъртта на Габриела, каза съпругът на починалата родилка в Русе Светлин Георгиев. За това настояха също близки на семейството и други, които се събраха на протест пред сградата на АГ-комплекса на болница "Канев" в крайдунавския град рано тази сутрин.

Вчера Светлин Георгиев се срещна с Иван Иванов и ръководството на лечебното заведение. Той обаче заяви, че не вярва на обясненията, че е направено всичко възможно за спасението на съпругата му. 

Протестиращите скандираха "Убийци!" и влязоха във фоайето на АГ-комплекса. Те настояха за нова среща с ръководството на болницата и хората, които са били на смяна, когато е починала Габриела Георгиева. Служители на полицията и охраната на болницата успяха да убедят хората да излязат пред вратата на АГ-комплекса с уверение, че на място ще дойде представител на ръководството. 

В АГ-комплекса пристигна и директорът на Областната дирекция на МВР в Русе ст. комисар Николай Кожухаров.

 

0
0
kris (преди 18 минути)
Рейтинг: 498673 | Одобрение: 91373
За сиганите врати няма.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
kjk (преди 37 минути)
Рейтинг: 139330 | Одобрение: 15690
 Как така нахлуват в АГ отделение безпрепятствено???Намусен:dizzy:Болест Там не е ли стерилна средата,няма ли кой да ги спре и няма ли кой да ги накаже тези хуни???БолестГняв:errm: Те така и при хирурзи и при друга операция може да нахлуят???;)Намусен:errm:Това болница ли е или разграден двор???Болест:dizzy:Гняв

