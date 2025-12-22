Близки на починалия след скандал фотограф Динко Георгиев търсят справедливост

Кадър Нова телевизия

Случай от август тази година разтърси град Генерал Тошево. Уважаваният местен фотограф Динко Георгиев почина след междусъседски скандал, възникнал след забележка за вдигане на шум. По случая беше задържан 30-годишният Ертан Али, който след 124 дни в следствения арест бе освободен с най-леката мярка за неотклонение - "подписка", по решение на Окръжния съд в Добрич.

Решението предизвика остра реакция от страна на близките на починалия. Те разпространиха отворено писмо, в което изразяват възмущението си и заявяват, че не се чувстват защитени от съдебната система.

Семейството заявява готовност за протести, ако не бъде преразгледана мярката за неотклонение и ако, по думите им, случаят не бъде разгледан обективно и в пълнота, каза синът на загиналия мъж - Ивайло Георгиев, в предаването на Радио Варна "Новият ден".

Баща ми не е участвал в конфликт. Той е бил наблюдател и се е опитал да защити сина си, върна се към трагичния случай Георгиев.

По думите му аутопсията е установила тежки травматични увреждания, предимно в областта на главата, довели до смъртта на баща му.

Георгиев представи данни за телесните увреждания, които са описани в аутопсията. Констатирана е черепно-мозъчна травма - строшена лява слепоочна кост, мозъчна контузия и др. Той се пита как след всички тези медицински показатели смъртта на баща му се разглежда като причинена по непредпазливост.

Особено притеснение за семейството буди и фактът, че след освобождаването си обвиняемият се е върнал в дома си.

Човекът, обвинен за смъртта на баща ми, в момента е на няколко метра от къщата ни. Това създава усещане за страх и пълна несигурност, подчерта Георгиев.

Делото се води по член 124 от Наказателния кодекс - причиняване на смърт по непредпазливост. От съда мотивират решението си с изискванията на закона и с това, че задържането под стража не може да продължава неограничено.

Според близките обаче разследването е компрометирано, а тежестта на случилото се не намира адекватен отговор в действията на съдебната система.

Допълнително напрежение в обществото поражда и друг инцидент в Генерал Тошево, станал дни след освобождаването на обвиняемия, при който 67-годишен мъж загуби живота си след нападение.

Според семейството на Динко Георгиев това поставя сериозни въпроси за превенцията и ролята на институциите.

Нашата борба ще продължи чрез гласност и информираност. Когато няма усещане за справедливост, се създава чувство за безнаказаност, заяви Ивайло Георгиев.

Животът на баща ми не струва един формален подпис, каза Георгиев и допълни, че доверието в съдебната власт е подкопано.

