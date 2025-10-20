Близки на починалото 15-годишно момче, нападнато с нож в мол, се събраха пред СДВР

Изображение гугъл мапс

Близки на убитото 15-годишно момче се събраха за кратко пред сградата на СДВР с настояване органите на реда да заловят извършителя. Нападението стана в столичен търговски център след спор между компании.

По информация на bTV и извършителят е на 15 г. Той е избягал веднага след нападението.

От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че малко преди 20 часа е постъпил сигнал за намушкано момче на около 15 години в столичен мол, след като две компании са влезли в пререкание. Момчето е било закарано в „Пирогов“.

В болницата то е постъпило в много тежко състояние и е настанено в детска противошокова зала. Около 22 часа от „Пирогов“ съобщиха, че детето е починало.

От охраната на мола са опитали да разтърват двете компании, но в момента, в който са пристагнали, момчето е било намушкано. Младежът с ножа веднага е избягал.

