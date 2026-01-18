Близки на убития Пейо Пеев протестират срещу бавното правосъдие

Снимки: Булфото

Близки на Пейо Пеев, който беше убит в столичния квартал "Драгалевци", излязоха на протест и бдение пред блока на улица „Елемаг“, където живее една от подсъдимите – жена му Габриела Славова, посочва Булфото.

"Първо ще почетем паметта на убития ми брат на мястото, където се е случило това, и на второ място ще изразим недоволството си от това, че вече две години няма присъда на първа инстанция срещу подсъдимите Красимира Трифонова и Габриела Славова", обясни сестрата на Пейо - Милена.

По-рано днес пред съдебната палата в Пловдив се проведе протест в памет на Пейо Пеев за наложената мярка домашен арест“ на Габриела Славова.

Макар присъстващите да не са много на брой, те заявяват ясно позицията си – според тях е недопустимо човек, обвинен в умишлено убийство, да има възможност да напуска дома си, да пътува извън населено място при изключена електронна гривна.

По данни на обвинението убийството на Пейо Пеев е планирано и извършено от съпругата му Габриела Славова и нейната майка Красимира Трифонова по особено жесток начин в края на януари 2024 г., а причината е спор за бащинство. Според разследването двете жени удушават Пеев на 18 януари след скандал пред дома им. Мъжът е нападнат в автомобила си, а случилото се е заснето от охранителна камера.

