Близки на загинали при катастрофи поискаха справедливи присъди за убийците на пътя

Недоволни излязоха по столичните улици и отправиха ясни послания към властта.

Близо хиляда души се събраха пред Съдебната палата в София, за да поискат по-тежки присъди за причинителите на катастрофи по пътищата. Протестът включва роднини и близки на загинали при пътни инциденти деца, сред които и семейството на 47-годишния Методи, починал след спречкване с 20-годишен шофьор в Бистрица.

Участниците настояват за по-строги наказания за водачи, които управляват автомобили след употреба на алкохол или наркотични вещества, както и за тези, които карат с превишена скорост и извършват опасни маневри. Според протестиращите делата често се забавят с години, а присъдите не винаги се изпълняват.

След протеста пред Съдебната палата участниците планират шествие към Орлов мост.

Полицията отчита тревожни данни за пътната безопасност. От 1 януари до 4 февруари тази година 684 шофьори са хванати да шофират след употреба на алкохол, като близо половината са с над 1,2 промила в кръвта. Допълнително 257 водачи са били под въздействие на наркотични вещества.

През изминалата година общият брой на водачите, хванати да управляват след употреба на алкохол или наркотици, надхвърля 12 600 души – над 9 600 под влияние на алкохол и малко над 3 000 под въздействие на наркотични вещества.

Протестът е част от нарастващото обществено недоволство към начина, по който се разглеждат делата за тежки пътни инциденти, и отправя категорично послание към институциите за по-справедливо и бързо правосъдие, пише btvnovinite.bg.

