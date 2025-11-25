Близки на загиналото семейство край Пловдив: Тъкмо им тръгна бизнесът и ги сполетя тази трагедия

Пиксабей

Млад шофьор на ТИР почерни семейство на Околовръстното в Пловдив

Семейство от Пловдив загуби живота си в жестока катастрофа на Околовръстното шосе на града късно снощи. Инцидентът, при който загинаха мъж, жена и 14-годишната им дъщеря, предизвика вълна от възмущение и закани за протести заради състоянието на пътната инфраструктура.

Загиналите са загинаха заедно с голямата си дъщеря място след челен удар с тежкотоварен камион. По информация на "24 часа", семейството живеело в пловдивския район "Тракия", където развивало собствен бизнес – заведения за топла скара. Близки до фамилията ги описват като изключително трудолюбиви хора.

"Тъкмо им потръгна бизнесът и ги сполетя тази огромна трагедия. За съжаление обаче животът е такъв, че без вина човек си заминава от този свят", споделят техни познати, цитирани от изданието.

