Близките на 11-годишната Наталия смятат, че тя е манипулирана

Кадър Нова Тв

"Петел" следи какво се случва с търсенето на момичето, което потъна вдън земя във Варненско. Издирването на 11-годишната Наталия продължава, а близките и доброволците очакват нов сигнал, който да помогне на полицията да открие момичето. Междувременно обяви с нейна снимка са разлепени във всички съседни населени места.

„Чакаме конкретен сигнал, за да не тръгваме всички и да не се лутаме, защото така само пречим на полицията“, каза сестрата на 11-годишната Наталия, в ефира на Нова телевизия.

По думите ѝ никой не знае как се справя момичето и дали има достатъчно храна.„Не знам как се храни Наталия. Тя е със същите дрехи от понеделник“, сподели тя, пише novini.bg.

Тя разказа още, че близките и доброволците са разлепили обяви за издирването на детето във всички съседни села с надеждата някой да е видял момичето или да разполага с информация за местонахождението му.

Тя изрази предположение, че Асен Симеонов по някакъв начин манипулира Наталия, за да продължава да бъде с него.

Към момента обаче няма официално потвърждение на тези твърдения от страна на разследващите органи.Тя допълни, че майката на Наталия засега се държи психически добре въпреки тежкото изпитание.

„Ние искаме само да върне момичето. Той не ни интересува – нека продължи да се укрива“, категорична бе сестрата на Наталия

Припомняме, че издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова от варненското село Константиново е в ход. Момичето е в неизвестност от края на юни, като според данните до момента е било придружавано от 40-годишния криминално проявен Асен Симеонов, който е бивш приятел на майката на детето. Полицията и доброволци продължават издирвателните действия и призовават всеки, който разполага с информация за местонахождението на детето, незабавно да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление.

Редактор "Екип на Петел",

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