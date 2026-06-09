Близките на обвинените за катастрофата на „Челопешко шосе“ твърдят, че автобусът ги е засякъл

Кадър БТВ

Близки на Васил и Траян, обвинени за тежката катастрофа с автобус, при която загинаха четирима души, говорят за първи път пред bTV. Те твърдят, че пътят им е бил засечен от автобуса.

От фирмата-превозвач са категорични, че шофьорът на автобуса е спазил всички пътни правила.

Васил Филипов и други от квартала изкарват пари, като редят паважи и бордюри, споделят близките им.

„Аз съм леля му. И аз работя на паважа – с труд и пот! Никое от нашите деца не е сводник, нито краде. Всичките са на паваж“, обясни пред БТВ Евдокия, роднина на един от шофьорите.

Пред медията говори и братът на загиналия 33-годишен Здравко Иванов, който се е возил в единия от автомобилите. Роднините упрекват водача на автобуса.

„Брат ми загина заради сблъсъка. Не отричаме, че нашите момчета са виновни. Но шофьорът на автобуса, след като е спрял на спирката и се е отклонил, за да завие, е трябвало да спре на знака „Стоп“. Трябвало е да изчака, да види, да погледне отляво и отдясно дали идват отсреща коли. А той не е спрял“, каза Павел Иванов.

„Само с едното момче съм говорила. Той ми каза, че кръстът го боли, че шофьорът е виновен, че им е засякъл пътя“, обясни Траянка Трайкова.

Шофьорът е спазил правилата, категорични са от фирмата-превозвач.

„Осигурява предимство на всичките автомобили, които се движат, и в момента, когато прави ляв завой, за да тръгне по маршрута, изведнъж един лек автомобил се забива в средната част на автобуса“, обясни Ваню Стефанов, ръководител транспорт на фирмата превозвач.

Шофьорът е на 65 години и работи във фирмата от 9 години. В момента е у дома, а комуникацията с него е през близки.

„Перфектен като водач, добър като човек. Ние му спестяваме информация колко хора са починали. Той знае само за единия индиец“, сподели Стефанов.

На мястото още си личат следите на единия от автомобилите, който се е качил на тротоара до спирка на градския транспорт.

Камерите в автобуса са работели, а записите са предадени на СДВР. Оттам казаха, че от началото на годината в района на Околовръстен път и Челопешко шосе са станали 5 леки катастрофи, само с материални щети.

Източник: https://btvnovinite.bg/bulgaria/za-parvi-pat-pred-btv-blizkite-na-obvinenite-za-katastrofata-na-chelopeshko-shose-tvardjat-che-shofyorat-na-avtobusa-e-vinoven.html?campaignsrc=clipboard

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