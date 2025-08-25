Близките на починалата в Русе родилка пуснаха запис от разговор с директора на УМБАЛ „Канев“

Кадър видео ФБ

Близките на починалата в Русе родилка пуснаха във Фейсбук запис от разговор с директора на УМБАЛ „Канев“ Иван Иванов.

На 23 август, два дни след раждането, в болницата е починала 21-годишна жена от Две могили.

Сигнал за това в прокуратурата е подал на 25 август лично директорът на лечебното заведение.

По случая е образувана прокурорска преписка. Разпределена е веднага и незабавно е възложена проверка на ОД на МВР-Русе.

Иван Иванов е приел на среща днес съпругът на починалата родилка и други нейни роднини, а разговорът е записан от близките на жената, информира БТВ.

Съпругът се оплаква, че никой не е обърнал внимание на жена му и нейното оплакване, че я боли коремът. Той обяви, че при посещение в болницата е заварил съпругата си в много тежко състояние – в интензивното отделение.

„Тя мина всякакви тестове, през два дни я карах на тестове, нямаше женски проблеми, нито при бременността проблеми. Второ раждане. За 20 минути роди бебето, лесно, без проблеми, здрава жена. Удариха ѝ инжекция, за да ѝ спрат болката, предозираха нещо, отровиха я. Моето обяснени е това“, казва съпругът.

Директорът на УМБАЛ „Канев“ обяснява, че още в събота в болницата е създадена комисия по случая, взети са проби и са изпратени за изследване във ВМА в София. Обяви, че е направен и токсикологичен анализ, за да се провери дали няма предозиране и припомни, че лично е уведомил прокуратурата и е поискал разрешение за втора аутопсия.

„Ние търсим всичко, защото искаме да ви кажем на вас – има грешки, има виновни или няма. Искаме да знаем всичко, за нас това е важно. Ако аз се стремях да прикрия нещо, нямаше аз да сезирам прокуратурата“, казва на близките Иван Иванов.

