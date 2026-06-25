Близначка от популярен наш дует стана майка

Снимка: Фейсбук

Алекс от дуета "Алекс и Влади" стана майка на момченце. Щастливото събитие обяви самата тя в социалните мрежи.

Момченцето на име Александър се е родило на 20 юни и е с перфектни мерки - 3 875 г. и височина 51 см.

"Добре дошъл, любов моя! Оттук нататък всяка моя стъпка ще бъде с мисъл за теб.

Обичаме те безкрайно", написа певицата.

Тя благодари на д-р Мажена Панова, както и на целия ѝ екип от болница Шейново.

Алекс от дуета "Алекс и Влади" стана майка на момченце. Щастливото събитие обяви самата тя в социалните мрежи. Жега у дома? Това устройство охлажда, пречиства и освежава въздуха с едно натисканеtvboutique.bg Момченцето на име Александър се е родило на 20 юни и е с перфектни мерки - 3 875 г. и височина 51 см. Българска вечеря с Алекс и Влади в "Черешката на тортата" "Добре дошъл, любов моя! Оттук нататък всяка моя стъпка ще бъде с мисъл за теб. Обичаме те безкрайно", написа певицата. Тя благодари на д-р Мажена Панова, както и на целия ѝ екип от болница Шейново.

Редактор "Екип на Петел",

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