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Близначка от популярен наш дует стана майка

25.06.2026 / 23:23 1

Снимка: Фейсбук

Алекс от дуета "Алекс и Влади" стана майка на момченце. Щастливото събитие обяви самата тя в социалните мрежи. 

Момченцето на име Александър се е родило на 20 юни и е с перфектни мерки - 3 875 г. и височина 51 см. 

"Добре дошъл, любов моя! Оттук нататък всяка моя стъпка ще бъде с мисъл за теб.
Обичаме те безкрайно", написа певицата.

Тя благодари на д-р Мажена Панова, както и на целия ѝ екип от болница Шейново. 

Алекс от дуета "Алекс и Влади" стана майка на момченце. Щастливото събитие обяви самата тя в социалните мрежи. Жега у дома? Това устройство охлажда, пречиства и освежава въздуха с едно натисканеtvboutique.bg Момченцето на име Александър се е родило на 20 юни и е с перфектни мерки - 3 875 г. и височина 51 см. Българска вечеря с Алекс и Влади в "Черешката на тортата" "Добре дошъл, любов моя! Оттук нататък всяка моя стъпка ще бъде с мисъл за теб. Обичаме те безкрайно", написа певицата. Тя благодари на д-р Мажена Панова, както и на целия ѝ екип от болница Шейново.

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Коментари
2
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 627383 | Одобрение: 123288
Толкова е популярен този дует, че даже не сме го чували.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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