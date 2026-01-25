Близнаци на 1,5 години загинаха в пожар в къща във врачанското село Липница

Снимка: Булфото, архив

Две деца на около 1.5 години - близнаци, са загинали в пожар в къща във врачанското село Липница. Това потвърди за bTV кметът на селото Румен Шопов.

Сигналът е постъпил около 16 ч. Изпратени са 3 противопожарни автомобила.

В къщата е имало още четири деца, за тях са се грижели баба им и дядо им, родителите им са в чужбина.

Към момента е открито само едното тяло, което е било изцяло овъглено, другото все още е под руините.

Очаква се през следващите дни прокуратурата във Враца да обяви повече подробности за нещастния случай.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!