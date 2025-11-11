Близнаци сътвориха прецедент в „Стани богат“

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Близнаци за първи път бяха главни действащи лица в „Стани богат“. Шефът на голям IT екип Красимир Стойков се настани в стола на богатството, а по-голямата с 15 минути от него Криси го подкрепяше от публиката в ролята на евентуален жокер. Любопитното бе, че Криси е продължила семейния род в Перник, тъй като е майка на двадесетмесечните близначки Кристина и Ирина.

В началото на шоуто то бТВ Стойков разтопи водещия с признание. Той разкри, че отдавна е искал да си пробва късмета в играта, но няколко пъти се е отказал да кандидатства, след като е разбрал, че Ники Кънчев не е водещ.

Впоследствие именно Кънчев в ролята на жокер помогна на Красимир да продължи напред след въпроса за 1500 лева. Водещият бе запознат, че Божидар Искренов – Гибона е участвал в култовия филм „Маневри на петия етаж“.

Всичко за Красимир обаче изненадващо завърши след въпроса за 2000 лева: Коя държава не участва в шестдневната война през 1967 година?

Тук опциите бяха Кувейт, Египет, Израел и Сирия.

Играчът се обади по телефона на Александър Янев, но той не му бе полезен. Тогава перничанинът поиска „50:50“ и компютърът остави първата и втората възможност.

Краси заложи на Египет, но верният отговор се оказа Кувейт, и така той си тръгна с печалба от 500 лева.

