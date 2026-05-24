Близо 1 милион младежи в Обединеното кралство не работят и не учат

Бивш британски министър предупреди, че Обединеното кралство е изправено пред „икономическа катастрофа“, освен ако не се адаптира към по-младите поколения, израснали в дигитален свят.

Алън Милбърн ще публикува междинен доклад следващата седмица, в който се разгледа защо почти един милион младежи на възраст между 16 и 24 години не работят, не учат или не се обучават, предаде БНР.

В доклада се прави заключение, че „нарастващата вълна от психични заболявания, тревожност и депресия “ е голям фактор за тази икономическа неактивност.

В интервю за вестник “Таймс” Алън Милбърн отхвърли твърденията, че младите хора са „неподготвени за реалния свят“ и каза, че страната.

Според доклада, възходът на смартфоните и социалните медии е довел до „поколение, прекарващо времето си в спалнята“, което страда от по-лош сън и по-ниски нива на концентрация.

Проучване показва, че всеки един от десет на възраст 12 или 13 години е казал, че си ляга между полунощ и 3 часа сутринта, защото е скролвал на телефона си.

Докладът описва младите хора като различни и не по-лоши, по-мързеливи или по-малко интелигентни от връстниците си в други възрастови групи. Между другото се смята, че Ковид също е изиграл роля, тъй като много от 16- до 24-годишни са били в гимназията или колежа по време на локдауните.

