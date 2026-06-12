Близо 1 млн. евро ще струва косенето във Варна през юни и юли

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Община Варна разполага с финансов ресурс за едва около половината от необходимите дейности по косене на зелените площи в града.

Над 457 000 евро ще струва коситбата през юли месец във Варна. За юни са заделени 530 000 евро. Това каза заместник-кметът Димитър Кирчев, който посочи, че средствата не са достатъчни и затова ще поискат увеличение на сумата за юли с 30 на 100, предаде Радио Варна.

Общата площ на зелените пространства в петте района на Варна надхвърля 4 200 декара. Те се нуждаят от двукратно или трикратно косене през годината, а тревните площи по основните булеварди при по-интензивни валежи изискват дори четири до пет обработки.

Той посочи, че в момента разполагат с по-малко средства, тъй като няма приети републикански и общински бюджет и използват лимити от 2024 година.

Като допълнение, той каза, че сключените договори с фирмите миналата година са на по-високи цени.

Редактор "Екип на Петел",

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