Близо 100 000 души са заразени с холера в Судан

Световната здравна организация (СЗО) съобщи, че от юли миналата година в Судан са регистрирани близо 100 000 случая на холера, като предупреди за предстоящи още глад, разселване и болести.

От април 2023 г. Судан е разкъсван от борба за власт между началника на армията Абдел Фатах ал-Бурхан и Мохамед Хамдан Дагло, командир на съперничещите си паравоенни сили за бърза подкрепа. Боевете са убили десетки хиляди. „В Судан безмилостното насилие доведе до широко разпространен глад, болести и страдания“, каза ръководителят на СЗО Тедрос Гебрейесус. „Холерата е обхванала Судан, като всички щати съобщават за огнища. Близо 100 000 случая са регистрирани от юли миналата година насам“.

Кампании за орална ваксинация срещу холера са проведени в няколко щата, включително столицата Хартум, каза той на пресконференция с асоциацията на кореспондентите на ООН в Женева (ACANU), цитиран от БГНЕС. „Въпреки че наблюдаваме тенденция на намаляване на броя на заболелите, има пропуски в наблюдението на заболяванията и напредъкът е крехък. Очаква се скорошните наводнения, засегнали големи части от страната, да влошат глада и да подхранят още огнища на холера, малария, денга и други заболявания“, каза той.

Холерата е остра чревна инфекция, която се разпространява чрез храна и вода, замърсени с бактерии, често от фекалии. Тя причинява тежка диария, повръщане и мускулни крампи. Холерата може да убие в рамките на часове, ако не се обърне внимание, въпреки че може да се лекува с проста орална рехидратация и антибиотици при по-тежки случаи. От 2021 г. насам се наблюдава глобално увеличение на случаите на холера и тяхното географско разпространение.

