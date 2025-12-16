Близо 11 милиона лева приходи през октомври за хотелите във Варна

Пиксабей

През този октомври местата за настаняване в област Варна реализираха общо 10.8 млн. лева приходи от нощувки, което представлява увеличение с 24% спрямо същия месец на миналата година. От тях 7.2 млн. лева са генерирани от чуждестранни туристи, а 3.6 млн. лева – от български граждани, показват данни на Националния статистически институт.

В областта са функционирали 161 обекта с 10 или повече легла, с общо 8 200 стаи и 19 600 легла. Спрямо октомври 2024 г. броят на обектите се увеличава с над 3%, а на леглата – с близо 2 на сто.

Общият брой на нощувките достигна 119 800, което е с почти 17% повече от предходната година. Българските граждани са реализирали 41 800 нощувки, а чуждите туристи – 78 000.

Най-предпочитани остават местата за настаняване с 4 и 5 звезди – там са осъществени близо 79% от нощувките на чужди и над 54% от тези на български граждани. Хотелите с 3 звезди са регистрирали почти 15% от нощувките на чужденците и над 17% от българските, а по-нискокатегорийните – 1 и 2 звезди – съответно 6% и 28%.

Броят на пренощувалите лица се увеличава с малко над 14% спрямо октомври 2024 г., достигайки 44 400, като почти половината – 48% – са чужди граждани. Сред тях над 79% са нощували в хотели с 4 и 5 звезди, със средно по 3.6 нощувки, пише "Морето".

