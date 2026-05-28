Близо 12 кг наркотици иззети в полицейска акция в Бургас, задържани са осъждан и млада жена

снимка: Фейсбук, ОДМВР Варна

Близо 12 килограма наркотици иззеха в полицейска акция служители на ОДМВР-Бургас. Задържани са 38-годишен мъж, който е криминално проявен и осъждан, и жена на 20 години, съобщават от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.

Акцията е проведена от криминалисти на ОДМВР съвместно с отдел „Специални тактически действия“ вчера около 17 ч. в частен имот в местността „Бадемите“, квартал „Черно море“. При извършените процесуално-следствени действия полицейските служители намерили големи количества дрога от различни видове: девет еднокилограмови торби с марихуана, две торбички с голям брой свивки със същия наркотик, всяка с тегло от по 100 грама, около килограм и осемстотин грама кристалообразно вещество (метамфетамин), 250 грама кокаин и половин килограм „друсан чай“. Наркотиците били укрити във фургон, разположен в имота. На същото място полицаите открили и мобилни телефони и електронна везна.

Процесуалните действия продължили и в дома на 38-годишния криминално проявен бургазлия в кв. „Рудник“, откъдето са иззети 150 ловни патрона 12-ти калибър. Мъжът и 20-годишната му приятелка са задържани за срок до 24 часа. Работата по случая продължава от служители на отдел „Криминална полиция» и Пето Районно управление - Бургас.

