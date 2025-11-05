Близо 120 машини ще чистят републиканските пътища и "Хемус" във Варненско

снимка: АПИ

Зимното поддържане на републиканската пътна мрежа във Варненска област е подсигурено. Сключени са договори с двама изпълнители. Направена е проверка на налична техника и материали по опорните пунктове. Това увери шефът на Областно пътно управление Георги Стратиев, пише "Морето".

За републиканска пътна мрежа и магистрала „Черно море“ ще се грижи ДЗЗД „Роуд проджект“, а за „Хемус“-“Пътпрфект“ ЕАД Силистра.

За републиканската пътна мрежа има организирани шест опорни пункта плюс шест спомагателни, които са ситуирани така, че да има максимално бърза реакция в случай на необходимост. За автомагистрала „Хемус“ има три опорни пункта на Тополи и Невша.

Ангажираните машини за републиканските пътища са 87 на брой и са разпределени по функционалност. За автомагистрала „Хемус“ са 29 броя машини, както миналата година. Техниката трбява да излязе преди снеговалеж. При прогноза за сняг трябва поне два часа по рано машините да бъдат на определени точки, разпределени по републиканските пътища, за да има готовност веднага да започнат обработка на настилките, каза още Стратиев.

