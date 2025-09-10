Близо 13 000 декара е вече засегнатата площ от пожара в Сакар

Снимка: Областна администрация Хасково

Близо 13 000 декара е вече засегнатата от пожара в Сакар планина площ. Това съобщи пред журналисти директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково Митко Чакалов. Около 10 000 декара е горският фонд, който обаче не е унищожен напълно заради низовия характер на пожара. Останалите терени са пасища, лозя и ниви, посочи Чакалов, цитиран от БТА.

Днес борбата с огъня, който възникна в понеделник между селата Младиново, Костур и Лисово, продължават 13 екипа огнеборци. Те останаха на терен и през изминалата нощ.

Усилията ще бъдат съсредоточени върху останалия действащ северозападен фронт на огнищата, където тежките верижни машини трябва да изградят просека. Поради пресечения терен гасенето е изключително трудно и се осъществява предимно на ръка.

Освен пожарникарите на терен са ангажирани и доброволци и служители на горските стопанства.

Частичното бедствено положение, което община Свиленград обяви за района, остава в сила.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!