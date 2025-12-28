Близо 14 000 моторни превозни средства са проверени на пътя за нарушения

Снимка: Булфото, архив

Общо 13 967 моторни превозни средства и 16 197 водачи и пътници са проверени на пътя през изминалия ден в рамките на специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, съобщават на сайта си от Министерството на вътрешните работи (МВР).

Съставени са 3606 фиша и 396 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на автомобили от неправоспособни шофьори.

Установени са общо 15 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – осем от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а седем са управлявалите с над 1,2 на 1000, седем са отказали тестване, посочва БТА. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират осем водачи, а петима са отказали да бъдат тествани, информират от МВР.

Трима души са загинали при пътни инциденти през изминалото денонощие в България, съобщи по-рано МВР. Ранени са 15 души, общият брой пътнотранспортни произшествия е 13.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!