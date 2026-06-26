Близо 15% от подрастващите у нас между 15 и 19 години са опитвали наркотици

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На 26 юни отбелязваме Международния ден срещу злоупотребата с наркотици и нелегалния трафик на наркотични вещества.

На 7 декември 1987 г. Общото събрание на ООН решава да акцентира върху темата на днешния ден с цел засилване на действията и сътрудничеството за постигане на целта за международно общество, свободно от злоупотреба с наркотици. Подкрепяно от отделни хора, общности и различни организации по целия свят, това ежегодно глобално отбелязване има за цел да повиши осведомеността относно големия проблем, който наркотиците представляват за обществото като цяло.

В България близо 15% от подрастващите на възраст между 15 и 19 години са употребявали някога наркотици, според данните на Националния фокусен център за наркотици и наркомании. Няма точна официална статистика за страната, колко непълнолетни са трайно зависими, предаде БНР.

На този фон, Национална мрежа за децата, Фондация "Конкордия“ и Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм – Суходол, внесоха официално писмо до шест държавни институции, с искане за спешни действия за децата с наркотична зависимост.

"Има все повече тежки случаи на деца, които употребяват различни наркотични вещества и алкохол, и въобще голям диапазон от психоактивни вещества. Това ни провокира да поискаме от институциите решение на въпроса къде тези деца могат да получат специализирана подкрепа, от която имат нужда. Получихме отговор, че няма такива програми, но има консенсус, че има нужда“, каза Жаклин Андонова, мениджър програми във фондация "Конкордия България“.

Тя добави, че вече се е осъществила среща между експерти от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването по въпроса. Проведено е и обсъждане в СОС.

Проблемът има две основни измерения - от една страна е организираната престъпност, а от друга страна е здравната и социалната криза.

Според експерти, хората, изпаднали в зависимост се нуждаят от подкрепа и лечение, а не само от наказателно преследване. Драстично пада и възрастта, на която децата започват да употребяват наркотични вещества.

Пред Радио София зам.-директорът на Агенция "Митници“ Стефан Бакалов обясни, че причините за това са комплексни.

"Първата е бурното развитие на социалните мрежи и възможностите за информираност, които в днешно време децата имат. Това дава възможност децата да се информират по-често погрешно, от друга страна – да бъде рекламирана употребата на наркотични вещества и дори начина на живот, ако щете, на хората, които продават наркотични вещества. Това е едната причина. Втората причина, която със сигурност е отражение, е социалната ни среда в момента, това е, че голяма част от децата в днешно време са оставени без родителски контрол в социални групи“, посочи Стефан Бакалов.

Призивът на международните организации е борбата да не приключва с края на деня, а всеки да допринесе, като не подминава проблема и възпитава младите в уважение към собственото здраве и живот.

Специалисти напомнят, че за всеки, който има нужда от помощ, има изход и надежда. Но поглеждайки картината по-глобално и обръщайки се към корена на проблема - производството и трафика на забранени субстанции - къде се намира България?

Редактор "Екип на Петел",

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