Близо 1500 противоградови ракети са изстреляни през изминалото денонощие в страната
кадър: Петел
Общо 1497 противоградови ракети са изстреляни от Изпълнителната агенция за борба с градушките (ИАБГ) по време на интензивните процеси на 1 юли 2026 г., съобщават от Мниситерство на земеделието.
По данни на ведомството екипите на Агенцията са провели общо 9 въздействия, при които са обработени 95 градоопасни облачни клетки, преминали над защитаваната територия в страната. В Южна България са извършени 5 въздействия върху 63 облачни клетки, като са изстреляни 985 ракети от регионалните дирекции в с. Гелеменово, област Пазарджик, селата Голям чардак и с. Поповица, област Пловдив, както и Тъжа и Старо село, област Сливен. На територията на Северна България са регистрирани 32 облачни клетки и са изстреляни 512 ракети от командните пунктове в гр. Грамада, област Видин, с. Долно Церовене, област Монтана, с. Бърдарски геран, област Враца и гр. Долни Дъбник, област Плевен.
В защитаваната от ИАБГ територия е регистриран валеж от градушка с различна интензивност и размер от грахово зърно до царевица/леща в редица населени места в областите-Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Монтана, посочват от МЗХ.
В незащитаваната територия от Агенцията в областите-Русе, Благоевград, Кюстендил и Перник също е регистриран валеж от град.
Данни за евентуалните щети върху селскостопанските култури предстои да бъдат оценени. Земеделските производители трябва да подадат заявление за извършване на обследване в срок от 10 работни дни от настъпване на събитието. Комисии, включващи експерти от съответните Областни дирекции „Земеделие“, ще извършат съвместни обследвания на място, веднага щом метеорологичните условия позволяват навлизане в площите. След приключване на огледите ще бъдат изготвени официални протоколи, описващи степента на пораженията, заявяват още от Земеделското министерство.
От там припомнят, че държавата прилага нотифицирана държавна помощ за компенсиране на разходите при 100% напълно пропаднали площи, за която могат да кандидатстват само регистрирани земеделски стопани в съответните Общински служби „Земеделие“.
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