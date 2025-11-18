Близо 16 хиляди вече няма да се редят на опашките за помощи

Агенция по заетостта

Агенцията по заетостта отчита стабилни резултати на пазара на труда през октомври, като регистрираната безработица остава ниска – 5.15%. Това е с 0.08 процентни пункта по-ниско спрямо същия месец на предходната година. През месеца регистрираните безработни са 146 055 души.

Чрез посредничеството на бюрата по труда работа са започнали 14 525 безработни лица и още 1 391 заети, учащи и пенсионери, потърсили съдействие за ново кариерно развитие. Общият брой на лицата, преминали към заетост през месеца, е 15 916 души.

Над 6 080 икономически неактивни лица са били мотивирани да предприемат първи стъпки към заетост. Този резултат е постигнат благодарение на активната работа на екипите в бюрата по труда, както и на ромските и младежките медиатори в страната.

Общо 3 507 души от уязвими групи, сред които хора с увреждания, младежи без опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни, са започнали работа по програми за субсидирана заетост. От тях 1 683 са включени по проекти, финансирани от Програма "Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Агенцията по заетостта продължава да инвестира и в повишаване на квалификацията. През октомври са издадени над 12 500 ваучера за обучение на безработни и заети лица с цел адаптация към изискванията на съвременната икономика, белязана от ускорена дигитализация и технологична трансформация, предаде "Фокус".

Работодателите са заявили общо 8 479 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в преработващата промишленост (26.1 процента) и образованието (13.2 процента), следвани от търговия и ремонт на автомобили (11.7 процента), държавно управление (11.2 процента), хотелиерство и ресторантьорство (6.9 процента) и административни и спомагателни дейности (5.9 процента).

Сред най-търсените професии през месеца се открояват персонал, полагащ грижи за хора; оператори на машини и съоръжения; продавачи; персонал в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; преподаватели; работници по събиране на отпадъци; стопански и административни служители; водачи на МПС и подвижни съоръжения; чистачи и помощници; работници в производството на храни, облекло и дървени изделия.

