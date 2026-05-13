Близо 2 тона животински продукти без документи са иззети на "Капитан Андреево"

снимка: БАБХ

Близо 2 тона животински продукти без документи са иззети на ГКПП „Капитан Андреево“ след съвместна проверка на инспектори от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и служители на Агенция „Митници“.

В пътнически автобус с турска регистрация, влизащ от Турция, са открити 1800 кг овча лой и 165 кг млечни продукти без необходимите документи. Стоката е била опакова в кашони. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени.

БАБХ извършва постоянен засилен контрол на граничните пунктове, за да не допуска внос на храни и фуражи без документи, с неясен произход или с потенциален риск за здравето на хората и животните в Европейския съюз, посочват от Агенцията.

