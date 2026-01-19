Близо 20 000 евро и златни накити откраднаха от къща в Берковица

Снимка: Пиксабей

От къща в Берковица са откраднати 15 000 евро, 10 000 лева и около 300 грама златни накити, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сигналът за кражбата е подаден в 19:27 ч. на 18 януари. При оглед на място било установено, че при нападението на дома са разбити два прозореца от пластмасова дограма и остъклена част на врата. Парите и накитите са извадени от метална каса, която е отключена с ключ.

По случая е образувано досъдебно производство.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че при подобна кражба от частен дом в Берковица през миналата година са били откраднати пари и ценности на стойност около 50 000 лева.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!