Мая Иванова. Кадри: Фейсбук

Близо 200-годишна традиция приковава погледи в Украйна. Това е голямото религиозно шествие от Каменец-Подилски за Почаевската лавра.



Тази година организаторите решиха да проведат началото на религиозното шествие без традиционния молебен под стените на храма, в по-скромен формат. Поклонниците продължиха духовния си път без почивки и дълга почивка.

Религиозното шествие от Камянец-Подилски до Почаев е едно от най-големите религиозни поклонения в Украйна, привличащо хиляди вярващи от цялата страна.

