Близо 200 жертви при протестите в Иран

Трагедии белязаха недоволството на иранците.

Увеличава се броят на загиналите при антиправителствените протести в Иран, които обхванаха повече от 100 големи и по-малки градове в страната. Най-малко 192 са убитите по време на демонстрациите.

Президентът на Иран обвини Съединените щати и Израел, че подклаждат протестите, пише bnr.bg.

Според базираната в Норвегия неправителствена организация Iran Human Rights смъртните случаи "може да са дори по-масови, отколкото си представяме в момента".

Ранените по време на демонтрациите в Ислямската република са над 2600, става ясно от данни на американска неправителствена организация.

Протестите бяха предизвикани от тежката икономическа ситуация в Иран и обхванаха цялата страна, като през последните дни бяха особено активни. Франс прес съобщава за изчезнали видеоклипове от големи демонстрации в столицата Техеран и други градове през последните три нощи въпреки прекъсването на интернет, предизвикала срив на комуникацията с външния свят.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиян обвини Съединените щати и Израел, че искат да "посеят хаос и безредици" в страната му.

Той призова иранците да се дистанцират от протестите, като ги нарече "бунтове на терористите".

Заради случващото се американският президент Доналд Тръмп заплаши, че Съединените щати ще "ударят много силно Иран", ако продължат да загиват протестиращи, пише novini.bg.

Израел е в състояние на повишена готовност за евентуална американска намеса в Иран. Израелският външен министър Гидеон Саар обяви днес, че подкрепя иранския народ в това, което той определи като "борбата му за свобода".

