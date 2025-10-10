Близо 21 хиляди свободни работни места у нас към края на юни

Булфото

Близо 21 000 са свободните работни места към края на второто тримесечие на годината, сочат данните на Националния статистически институт. Те са с 12 процента повече спрямо същия период на миналата година.

Най-много - над 3000, са вакантните позиции в преработващата промишленост.

В сравнение с първото тримесечие на годината свободните работни места намаляват с 1300 за периода април - юни.

По последни данни заетите позиции са малко над 2,3 милиона, като най-много са в преработващата промишленост – над 430 000. В тази икономическа дейност са и най-многото свободни позиции, следвани от търговията с 2800 вакантни места и здравеопазване и социална работа – 2600.

Най-малко са свободните места в операции с недвижими имоти – 70. В тази дейност заетите работни места са 22 000, предаде БНР.

