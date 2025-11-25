Близо 3 хиляди жени в България годишно сa жертва на домашно насилие, а по света - близо 840 милиона

Пиксабей

25 ноември е обявен за Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените. А насилието у нас продължава да расте. Според статистиката на МВР близо 3 000 жени годишно стават жертва на домашно насилие.

Около 80% от подадените сигнали приключват само за денонощие, защото жертвите не подават молба или жалба до съда.

Милиони жени по света живеят в постоянен страх от домашно насилие, а десетки и стотици губят живота си всяка година в отделните държави. Данни на Световната здравна организация (СЗО) показват, че близо една от всеки три жени, или около 840 милиона жени в света, са преживели домашно или сексуално насилие през живота си.

Само през последната една година „316 милиона жени, или 11 процента от жените на възраст над 15 години, са били жертви на насилие от страна на интимен партньор", сочат данните на СЗО, представени по повод Международния ден за премахване на насилието срещу жени и момичета, който се отбелязва на днешния ден - 25 ноември.

Домашното насилие не е само личен или семеен проблем, а социалнозначим въпрос, който засяга всички в обществото.

Убийството на жена, поради факта, че е жена, се нарича фемицид. За разлика от полово неутралния термин убийство, „фемицид“ съдържа в себе си връзката между половата дискриминация и фаталното насилие над жени, информира БТА.

БЪЛГАРИЯ

Най-малко 109 присъди за фемицид са произнесли съдилищата в България в периода 2018-2023 г., показват данни на Българския хелзинкски комитет, представени през септември т.г. Убийствата, като най-тежката форма на посегателство срещу личността, все още не се документират от институциите и не се анализират през призмата на обусловените от пола на жертвата специфики, посочват от Българския хелзинкски комитет.

Правозащитната организация картографира убийствата на жени в България от 2018 г. в отговор на „системното неглижиране от страна на властите на данните за домашно насилие и другите форми на насилие срещу жени“. Пълен анализ на данните на Българския хелзинкски комитет можете да намерите на следния линк. Информацията е достъпна и в интерактивна карта на сайта Spasena.org.

От началото на 2025 г. поне 22 жени в България са били убити, като в повече от половината случаи заподозреният за престъплението е настоящ или бивш партньор на жертвата, сочат данни на Българския фонд за жените и Агенцията на Европейския съюз за основните права, които ще организират на 10 декември в София конференция на тема „Между статистиката и реалността: Домашното насилие в България отвъд числата“.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи наскоро, че през изминалата година сигналите за домашно насилие са над 53 000. Според него България има адекватно законодателство по отношение на превенцията на домашно насилие. Министърът припомни, че първата крачка с драстични поправки в закона беше направена преди повече от две години и половина след случая с Дебора от Стара Загора. Миналата седмица на правителствено заседание бе приет и Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие.

България не е ратифицирала Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. „Истанбулска конвенция“). През 2018 г. Конституционният съд прие решение, в което се посочва, че „Истанбулската конвенция“ застъпва правни концепции, свързани с понятието „пол“ (“gender”), които са несъвместими с основни принципи на Конституцията.

По данни на World Population Review* броят на убийствата на жени на 100 хиляди в България е бил 0,8 през 2021 г.

