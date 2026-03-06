Близо 3 млн. лева ще излезе уличното осветление във варненския квартал „Чайка“

Снимки: Община Варна

Високотехнологични улични осветители ще заменят изцяло старите натриеви лампи в квартал „Чайка“ във Варна. Мрежата ще бъде модернизирана така, че да поддържа по-голяма гъвкавост и стабилност. Ще бъде въведена система за интелигентно управление, която да регулира осветеността в зависимост от трафика, като по този начин се постигне максимален баланс между енергийна ефективност и комфорт. Това обясни по време на пресконференция ръководителят на проекта за ново улично осветление в жилищния комплекс инж. Станчо Станчев.

Дейностите са по проект „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в ж.к. „Чайка", район „Приморски" на Община Варна“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ на Национален план за възстановяване и устойчивост. Реализацията на техническата част започна в началото на месец януари с прокопаването на кабелните канали.

Общата стойност на дейностите е 2 993 893.76 лв., от които 1 824 442.22 лв. са финансирани от Европейския съюз и 1 169 451.54 лв. е съфинансирането на бюджета на Община Варна. Сумите са посочени в лева, тъй като договорът е подписан в края на миналата година. Срокът на изпълнение е 30 април 2026 г.

Проектът се реализира след извършен енергиен одит на уличното осветление в кв. „Чайка“, което през последните 20 години не е подменяно и модернизирано изцяло, има ниска ефективност и високи разходи за електроенергия и експлоатационна поддръжка. Очаква се постигнатите резултати от реализацията от проекта да послужат като пример за бъдещи мащабни инициативи в градската инфраструктура.

Ще бъдат подменени 17 800 м метра кабел, положен в защитна тръба на дълбочина близо 1 м. Изпълнението на проекта включва монтаж на енергоспестяващи LED диоди, като старите осветителни тела ще бъдат демонтирани и заменени с нови. Общият брой на монтираните улични осветители в квартала е 755, като основната част от тях са с висока мощност – между 70 W и 150 W. Новите осветители са с мощност от 12W, 16 W и 29 W, подходящи за монтаж на стълбове с различна височина и диаметър. Вградените разпределителни кутии от своя страна ще спомогнат за по-лесното обслужване и по-бързото възстановяване на повреди.

Новите осветителни тела ще бъдат присъединени към системата за управление на уличното осветление на територията на община Варна. Изграждането на интелигентно улично осветление позволява дистанционно управление и мониторинг и гарантира правилна и продължителна експлоатация на инфраструктурата. Внедряването на високопрецизни технологии за мониторинг и автоматизация ще дадат възможност за бързо реагиране при аварийни ситуации и оптимизация на разходите, обясни още ръководителят на проекта.

Целта на дейностите е да се повиши енергийната ефективност и качеството на уличното осветление в квартала, като очакванията са за значително намаляване - с 40-50%, на енергийните разходи, подобряване на комфорта и повишаване на безопасността за жителите на района, както и до намаляване на негативното въздействие върху околната среда.

Редактор "Екип на Петел",

