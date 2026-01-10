Близо 30% от електричеството в Европа е дошло от вятъра

кадър БНТ

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 28,7 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Това съобщи БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 25,3 процента от общото количество електроенергия (2,366 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,4 процента (314 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (107,7 процента), Литва (69,3 на сто) и Испания (55,2 процента). В България делът е 2,2 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (697,2 гигаватчаса), Франция (427,8 гигаватчаса) и Испания (424,6 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 2,8 гигаватчаса



