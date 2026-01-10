реклама

Близо 30% от електричеството в Европа е дошло от вятъра

10.01.2026 / 12:36 1

кадър БНТ

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 28,7 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Това съобщи БТА. 

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 25,3 процента от общото количество електроенергия (2,366 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,4 процента (314 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (107,7 процента), Литва (69,3  на сто) и Испания (55,2 процента). В България делът е 2,2 процента. 

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (697,2 гигаватчаса), Франция (427,8 гигаватчаса) и Испания (424,6  гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 2,8 гигаватчаса
 

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 5 минути)
Рейтинг: 170378 | Одобрение: 18538
После реват че,климата се променял!!!;):errm:Усмивка

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама