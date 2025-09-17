Близо 300 нарушители на средната скорост са засекли толкамерите в Благоевград и Кюстендил

снимка: АПИ

Близо 300 нарушители на средната скорост са засекли толкамерите в областите Благоевград и Кюстендил, откакто системата работи.

Най-много нарушители има на автомагистрала "Струма" на отсечката между Сандански и Дамяница.

Там е засечен и водач със средна скорост от 184 километра в час, който за момента е рекордьор за Югозападна България.

До края на годината на магистрала "Струма" ще бъдат сертифицирани още три отсечки в областите Благоевград и Кюстендил.

"В областите Благоевград и Кюстендил до края на годината ще бъдат сертифицирани още няколко отсечки. Едната ще бъде Марикостиново - Дамянища, на АМ "Струма", Сандански - Долна Градешница, язовир Дяково - Дяково", заяви в "Денят започва" Красимир Чакъров, началник отдел "Контрол и правоприлагане" към БГ ТОЛ.

