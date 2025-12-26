Близо 3000 лв. събраха варненски мотористи след коледно мотошествие

Снимка: Булфото, архив

Близо 3000 лева бяха събрани по време на благотворително мотошествие във Варна на Бъдни вечер. Десетки мотористи, облечени като Дядо Коледа, Снежанка и приказни герои, преминаха по улиците на града, а след това се събраха в коледната градинка на "Чаталджа", посочва Радио Варна.

Идеята за каузата идва от мото групата "Братя и сестри завинаги", която през последните години активно се включва в различни благотворителни кампании.

Много мотористи сами са потърсили начин да помогнат, което е довело до решението да бъде поставена дарителска кутия по време на шествието, разказа Ириней Добрев, един от организаторите.

Събраната сума от близо 3000 лева ще бъде използвана в подкрепа на деца в неравностойно положение. Освен даренията от шествието, самата мото група е отделила още 3000 лева, с които вече са закупени детска количка за дете с церебрална парализа, както и 100 плюшени мечета, раздадени на децата, посетили коледната градинка.

Вторите 3000 лева ще бъдат насочени към приемни домове за деца с увреждания, като средствата ще се използват за закупуване на матраци, легла и други необходими вещи.

Всяка година добрите сърца стават все повече. Хората сами усещат нуждата да помагат, сподели Добрев.

Мото групата не е формален мотоклуб, а общност от приятели, които, въпреки натовареното си ежедневие, намират време да се обединяват около благородни каузи. Макар инициативите за тази година да приключват, мотористите вече гледат напред и обещават, че благотворителните им кампании ще продължат и през 2026 г.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!