Близо 3000 са жертвите във Венецуела

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Най-малко 2954 души са загинали, а 16 592 са ранени при мощното двойно земетресение, което опустоши Северна Венецуела на 24 юни.

Това са последните, все още предварителни данни за жертвите, публикувани в събота от временното правителство на латиноамериканската страна, посочва БНТ.

Над 16 000 души са загубили домовете си.

856 сгради са повредени, съобщи още венецуелското Министерство на съобщенията, без да предоставя данни за броя на изчезналите, който според оценките на ООН може да достигне 50 000.

Редактор "Екип на Петел",

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