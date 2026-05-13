Близо 3500 бегачи се очакват на старта в 11-ото издание на Маратон Варна

Над 160 полицейски служители са ангажирани в охраната на обществения ред и обезпечаването на движението по трасето

11-ото издание на емблематичния Маратон Варна обещава и тази година да бъде истински семеен спортен празник с най-масовото участие досега и с очакваните рекорди на някои от най-елитните световни атлети. Близо 3500 бегачи, с 1000 повече от миналата година, се очакват на старта в неделя – 17 май. Представени ще бъдат 44 държави, с 10 повече от 2025 г, сред които някои от най-силните бегови школи в света – Италия, Германия, Великобритания и Турция. Това е сигурен знак, че Маратон Варна е име в Европа и търсена дестинация за нови спортни постижения, обявиха по време на пресконференция организаторите на събитието. Маратон Варна се провежда с финансовата подкрепа на Община Варна.

Варна е привлекателен център на спорта и това се доказва както от успехите на местните клубове, така и от ранга на събитията, на които сме домакини. Като администрация ще продължим да подкрепяме спорта, защото той е инвестиция в здравето на нашите деца. Приветствам професионалните атлети в тазгодишното издание, но и участниците в масовия старт, каза заместник-кметът Илия Коев, съобщават от общинската пресслужба.

Над 2200, с 600 повече от миналата година, са до момента регистрираните участници в трите дистанции - 10.5 км, 21 км и класическото състезание на 42.195 км. Значителен е интересът и към най-кратката надпревара на 2 км, предпочитана от начинаещите и от най-малките бегачи, съобщи координаторът на събитието Десислава Календжиева.

За поредна година в рамките на Маратон Варна ще се проведе и националният шампионат по маратон от календара на БФ по лека атлетика. Това, че Варна отново ще определи националните шампиони, допълнително вдига класата на състезанието. Председателят на съдийската колегия към БФЛА Силвена Тодорова оцени нивото на организацията като изключително високо и пример за всеки град организатор.

11-ото издание на емблематичното за града събитие се очаква да влезе в историята и с нови рекорди. До дни ще станат известни имената на елитните атлети, включително и тези от чужбина, които поставят под заплаха постиженията от предходните издания, след като през 2019 г. кениецът Осеа Тюей финишира за 2.16:35 ч., а две години по-късно неговата сънародничка Джабет Наом бяга за 2.33:08 ч.

Трасето на Маратон Варна е сертифицирано от Световната атлетическа асоциация World Athletics и остава непроменено. След старта бегачите се отправят по централната пешеходна зона и навлизат от главния вход в Морската градина, а после се включват за кратко по пътя Варна – Златни пясъци. Предимство за атлетите във Варна е да бягат сред зеленината на парка, в близост до морето, подчертаха организаторите. Подкрепителни и освежителни пунктове ще бъдат изградени по стандартите на Световната атлетическа асоциация на всеки 5 км и на старт-финала. Анимирана карта на трасето може да се проследи на https://marathonvarna42km.com/trase/.

Стартът на големия маратон е точно в 9:30 ч. в неделя, по традиция от площад „Независимост". Първи заедно потеглят участниците в класическия маратон и в полумаратона 21км Asics Run. В 9:40 ч. ще тръгнат бегачите на 10.5 км, а точно в 9:50 ч ще бъде даден стартът на най-кратката надпревара „Бягай с Декатлон" на 2 км.

Благодарение на организацията ParaKids и Фондация Карин дом в тазгодишното издание ще участват деца с двигателни затруднения и специални образователни потребности. Те ще застанат на стартовата линия с помощта на специални адаптирани колички за бягане заедно с бегачи-доброволци.

Контролното време на маратона е 5 часа. Награждаванията се очакват от 11:30 до 12:00 ч. за 10.5 км и за 21 км, а призьорите в класическия маратон ще бъдат отличени около 13:.00 ч. Парични премии са предвидени за първите шестима при мъжете и жените на 42.195 км и за първите трима в другите две дистанции – на полумаратон и на 10.5 км. Бонуси ще получат и най-бързите във всички бягания сред „ветераните" в две възрастови групи - над 45 г. и над 55 г.

Организирани са многобройни съпътстващи събития в зоната на старт-финала. В 10:00 ч. на площад „Независимост" започва колоритният празник „Спортувай с Декатлон" - най-голямата проява за масов спорт, посветена на 17 май - Ден на Българския спорт. Организаторите от Дирекция „Спорт" към Община Варна канят желаещите да се включат в поне една спортна активност чрез стартиране в 2-километровия крос или в демонстративните тренировки по баскетбол с треньори от БК „Шоутайм", йога за деца, пилатес, футбол с треньори от ДФК „ Динамо", фитнес лайн и др.

Община Варна осигурява безплатно посещение на Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ и на Регионалния исторически музей в дните от 13 до 16 май на всички участници, при представяне на стартовия номер на входа. Всеки, включил се в бягането на 2 км, ще получи подарък и талон за участие в томбола с много спортни награди. За училището с най–активно участие ще има специална награда от спортни пособия, като томболата ще бъде теглена точно в 12:00 ч.

160 полицейски служители от секторите „Охранителна полиция“, „Пътна полиция“ и „Общинска полиция“, включително и мотопатрули са ангажирани в охраната на обществения ред и обезпечаването на движението по пешеходната зона и улиците и булевардите в трасето на маратона, съобщи комисар Димитър Луков - началник на „Охранителна полиция“ към ОДМВР Варна. Главен инспектор Петко Камбуров - началник на сектор „Пътна полиция", допълни, че близо 50 служители ще бъдат разположени на възловите места, където е необходимо движението да бъде отклонено.

Все повече организации и фирми от Варна участват в съпътстващите активности, отчетат организаторите. Над 140 доброволци от варненските спортни клубове и туристически дружества ще се включат в осигуряването безопасността на трасето и на подкрепителните пунктове - „Доброволци с Устрем", екипите за първа помощ на БЧК Варна, Irun, СКЛА Супер Спорт, СКО Академик, СК Акростар, Туристическо дружество „Родни Балкани" и др. Организирани са и редица благотворителни инициативи, сред които набиране на средства за църквата „Всички български светии“ във варненския квартал „Изгрев“. Кутия за дарения ще бъде разположена в зоната на старт-финала, както и в пункта за регистрация на участниците.

Много приятни изненади и съпътстващи събития тази година ще има по трасето на маратона. За мотивация на участниците и за доброто настроение на присъстващите ще свирят Представителният духов оркестър на Военноморските сили и Гайдарският оркестър към Средно училище за хуманитарни изкуства „Константин Преславски". Свещеници от Варненската и Великопреславска света митрополия ще отслужат молебен за здравето и успеха на всички участници.

