Близо 4000 младежи се явяват на матура по български език и литература във Варненско

На държавния зрелостен изпит по български език и литература, който ще се проведе на 20 май, във Варненска област ще се явят 3957 младежи, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в крайморския град д-р Ирена Радева.По думите й за втората матура, по различните предмети, са се записали 590 зрелостници, предаде БТА.

И през тази година по-голям е броят на младежите, които ще държат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Радева уточни, че причината за това е в приема на гимназиите, където броят на професионалните паралелки е по-голям. На такива матури ще се явят 2291 младежи.

Има увеличение на желаещите да държат държавен зрелостен изпит по математика, допълни началникът на РУО. По думите й причината е, че тази оценка бе поставена като изискване за прием в част от университетите с икономическа и техническа насоченост.

В региона има и 198 зрелостници, заявили желание да се явят на трети държавен зрелостен изпит, каза още Радева. Тези матури ще се проведат в периода 25 – 29 май.

