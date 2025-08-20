Близо 4000 вторични труса са регистрирани след земетресението от 6,1 в Западна Турция

Пиксабей

Близо 4000 вторични труса, част от които с магнитуд над 4 по Рихтер, са регистрирани в района на град Съндъргъ (Западна Турция) в десетте дена след земетресението от 6,1 по Рихтер, при който един човек загина в срутила се жилищна сграда, съобщи проф. д-р Хасан Сьозбилир от университета „Докуз Ейлюл“, цитиран от ТРТ Хабер.

„Гражданите не трябва да се паникьосват, тъй като това е локална земетръсна активност с тесен обхват. Също така, тъй като в района има повече от един разлом, тя може да се превърне в "земетръсна буря" в определени моменти, но магнитудът на трусовете в подобен случай няма да надвиши 5 по Рихтер“, каза още Сьозбилир, предаде БТА.

Междувременно турската телевизия НТВ съобщи, че при едно от вторичните земетресения в района на град Съндъргъ, което е било с магнитуд 4,3 и е регистрирано тази нощ в 01:10 ч., системата за ранно предупреждение на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) е изпратила фалшив сигнал за „трус с магнитуд 5,5“ до гражданите на окръзите Измир, Истанбул и Бурса, което е предизвикало паника сред някои от тях.

