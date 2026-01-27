Близо 5 хиляди във Варна и Добрич са в риск от недохранване, 1600 от тях са деца

Пиксабей

Близо 5000 души във Варненска и Добричка области подпомогна Българската хранителна банка (БХБ) от началото на 2025 година. От тях 1600 са деца в риск от недохранване и 1650 възрастни с ниски доходи, които не могат да си позволят три хранения на ден. Само за януари 2026 г. хранителни продукти са получили 1540 хора в нужда. Това стана благодарение на 10 организации, които разпределиха храната до 52 социални услуги, места за настаняване и неправителствени организации, съобщиха от БХБ.

В плановете за 2026 г. са залегнали разкриването на регионален склад в района, разширяването на партньорската мрежа от общини и неправителствени организации, както и стимулирането на производители на храни от Североизтока да станат дарители на Българската хранителна банка. По този начин те могат да ограничат изхвърлянето на хранителни продукти, както и да получат данъчни облекчения.

В подкрепа на мисията на БХБ могат да се включат и търговски обекти, където да бъде реализирана кампанията "Килограм Доброта", в която клиенти даряват трайни храни с помощта на доброволци.

През 2025 г. кампанията постави рекорд, като бяха събрани над 26 тона трайни храни само за един уикенд в София. Цялостните ползи от хранителното банкиране имат и своите екологични измерения. В световен мащаб една трета от произведената храна се изхвърля, а това води до допълнителна загуба на ресурси. В България всяка година около 100 кг годна храна на човек от населението отива на боклука. На този фон към момента БХБ

успява да спаси едва под 1% от това количество. За сравнение в Германия и Испания

хранителните банки успяват да спасят 17% от излишната храна.

14 години след началото на дейността, БХБ остава единствената действаща организация за хранително банкиране в страната. Въпреки отличните резултати до момента, организацията е поставена пред нови трудности и предизвикателства, които заплашват ежедневната ѝ работа и възможността ефективно да изпълнява социалната си мисия.

Основен проблем остава липсата на достатъчно складово пространство в София, което заплашва да осуети редовното получаване на хранителни дарения от страна на бизнеса, посочват от БХБ.



През отминалата година екипът на банката се разрастна, бяха привлечени 58 нови партньорски организации, програми и услуги. Такива са например Социалния патронаж в община Генерал Тошево и храм "Св. Арх. Михаил" във Варна. През 2025 година общо за страната са разпределени с над 50 тона повече храна в сравнение с година по-рано. Тези

хранителни продукти достигнаха до нови над 5000 хора в нужда в различните региони на страната.

През 2026 г. продължава ангажимента на Българска хранителна банка да подкрепя най-нуждаещите се от хранително подпомагане. Все още всеки втори българин над 65 години не се храни пълноценно. Всяко трето дете в страната не се храни редовно, което често води до риск от отпадане от училище. През 2025 г. БХБ успя да подкрепи с хранителни дарения 23 686 българи на възраст над 65 години и 33 952 деца и младежи.

