Близо 5-километрова опашка се извива на "Маказа" към Гърция
20.06.2026 / 13:03 0
Булфото
Голяма опашка от близо 5 км се е образувала за преминаване в Гърция на ГКПП "Маказа".
Чака се повече от 1 час, съобщава Булфото.
Бавното предвижване е заради пункт за дезинфекция.
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