Близо 5 млн. евро са приходите от нощувки във Варненска област през април

Снимка Пиксабей

През април тази година приходите от нощувки във Варненска област са малко над 4,9 млн. евро., като над половината – 3,2 млн. евро., са генерирани от чуждестранни туристи, сочат данните на Националния статистически институт.



В областта са функционирали 164 места за настаняване с над 21 000 легла, а общият брой реализирани нощувки е 87 385, като малко близо 52 хиляди са били от чужди посетители, пише moreto.net.



На национално ниво приходите от нощувки през април са се увеличили с 12,3% спрямо същия месец на предходната година и са достигнали 57,8 млн. евро. От тях 37,8 млн. евро са реализирани от български граждани, а 20 млн. евро – от чужденци.



По данни на НСИ през април в страната са работили 2 317 места за настаняване с 10 и повече легла. Те са разполагали със 73,3 хил. стаи и 155,2 хил. легла. В сравнение със същия месец на 2025 г. броят на местата за настаняване е намалял с 1,9%, а броят на леглата – с 0,3%.



Общият брой на реализираните нощувки в страната възлиза на 1,041 млн., което е с 3,2% по-малко спрямо година по-рано. Българските граждани са реализирали 731,9 хил. нощувки, а чуждестранните посетители – 309,5 хил.



Най-предпочитани остават местата за настаняване с четири и пет звезди, където са реализирани 75,9% от всички нощувки на чужденци и 49,3% от тези на български граждани.



През април броят на пренощувалите лица в страната е достигнал 495,5 хил., което представлява спад от 2,4% спрямо същия месец на миналата година. Намаление е отчетено при чуждестранните граждани – с 8,7%, докато броят на българските туристи се е увеличил с 0,3%.



Нощувалите български граждани са били 354,8 хил., като средният им престой е 2,1 нощувки. Чуждестранните посетители са били 140,7 хил. със средно 2,2 нощувки, като 76% от тях са избрали места за настаняване с четири и пет звезди.

Редактор "Екип на Петел",

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