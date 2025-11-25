Близо 50 000 души са получили служебен адрес, за да си извадят лични документи

Снимка: Министерски съвет

От влизането в сила на промените в Закона за гражданската регистрация сред уязвимите общности до октомври 2024 г. са издадени над 2400 лични документа, а около 50 000 човека вече имат служебен адрес към края на октомври тази година по данни на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това съобщи вицепремиерът Атанас Зафиров на конференцията "Осигуряване на достъп до лични документи и адресна регистрация в България: Прилагане на измененията в Закона за гражданската регистрация сред уязвимите общности", информираха от пресслужбата на Министерския съвет. Конференцията е организирана от Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) и фондация "Тръст за социална алтернатива".

Зафиров подчерта значителния напредък на правителството в решаването на проблема с липсата на лични документи сред уязвимите общности.

В своето изявление пред представители на институции и граждански организации Зафиров посочи, че се отчита значителен напредък по един от ключовите приоритети на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021–2030) – гарантирането на върховенството на закона и недопускането на дискриминация.

Основен акцент в доклада му бе напредъкът по дългогодишния проблем с липсата на документи за самоличност сред уязвими групи, който ограничава достъпа им до образование, здравеопазване, социални услуги и заетост, предава БНР. Според данните от административния мониторинг за 2024 г. страната отбелязва положителни резултати както в нормативната уредба, така и в практическите механизми за защита на хората без документи. Темата остава сред акцентите и в международните доклади, включително в рамките на Универсалния периодичен преглед на ООН.

Като ключова стъпка напред бяха посочени последните промени в Закона за гражданската регистрация, с които се въвежда т.нар. служебен адрес. Новият механизъм дава възможност на лица без доказуемо място на пребиваване да получат адресна регистрация – задължително условие за издаване на лични документи.

Седа Козуджу, представител на ВКБООН в България, също отбеляза напредъка на страната ни с приемането на законодателните изменения. Тя подчерта, че придобиването на гражданство е въпрос на равенство и социална кохезия.

Благодарение на промените в Закона за гражданската регистрация Столичната община предоставя служебен адрес на бездомните, така че да могат да си извадят лични документи. Голям процент от хората се възползват от тази възможност, информира миналата седмица зам.-кметът по социални дейности Надежда Бачева. Тя съобщи още, че бездомните хора в София са значително по-малко, отколкото в големите европейски градове според резултатите от проучване в рамките на международния проект "Европейско преброяване на бездомността", финансиран от Европейската комисия, направено в столицата в периода 20-26 октомври.

Зам.-кметът Бачева цитира данни на Българския хелзинкски комитет отпреди две години, според които в България има около 200 000 души без лични документи. Родителите нямат документи, децата се раждат без да получат ЕГН и това се мултиплицира с всяко следващо поколение, каза зам.-кметът.

