Близо 6 часа търсиха изгубил се в планината турист

Времето в планините не е много подходящо за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е на места мъгливо, с разкъсана облачност и температури между един и три градуса. По високите части духа слаб вятър, а над 1800 метра има снежна покривка.

От Планинската служба са оказали помощ на един гражданин през изминалото денонощие. Около 17:00 часа е получен сигнал за загубен човек в района на Гълъбец. В кореспонденция с полицията той е открит около 23:00 часа, предаде БТА.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно облачно. Привечер от югозапад ще завали дъжд, над 1800 метра - сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

