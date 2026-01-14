Близо 67 млн. евро отпуска правителството в оставка за общините в България

Снимка: Министерски съвет

Със свое решение Министерският съвет одобри финансиране на трансфери за общини за 2026 г. в общ размер на 66 384,5 хил. евро, с което ще се осигури непрекъсваемост и своевременно изпълнение на общественозначими дейности, проекти и програми на територията на съответните общини, съобщиха от пресслужбата на кабинета в оставка.

Предвидено е изплащането на субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени на пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници по Закона за автомобилните превози, както и на средства за транспорт на деца и ученици по Закона за предучилищното и училищното образовани за първото тримесечие на 2026 г. за общините в размер на 61 432,8 хил. евро.

Осигурени са средства за завършването на обект от изключителна важност и голяма обществена значимост за община Бургас – изграждането на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести "Св. Анастасия". С предоставените средства в размер на 2300,8 хил. евро ще се гарантира окончателно завършване на проекта.

Осигурява се финансиране в размер на 1220 хил. евро за приоритетни археологически обекти, с оглед предоставяне на подкрепа за развитието на културно-историческия туризъм в България, като не се допусне прекъсване на започналите дейности по обектите.

С оглед покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общините по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2026 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите), се предлага по бюджетите на общините да се одобри допълнително финансиране от началото на 2026 г. в размер на 591,4 хил. евро.

Предлага се да се осигури финансиране в размер на 429,5 хил. евро за продължаването на дейността на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в село Опицвет, община Костинброд през 2026 година.

Предвижда се осигуряване на средства в размер на 410 хил. евро за продължаване на изпълнението на общинска здравна програма през 2026 г. в община Велинград с цел да се предостави подкрепа на здравните услуги на жителите на общината, като с проекта на решение ще се осигури непрекъсваемост на предоставените медицински грижи и през 2026 година.

Финансирането се извършва на основание на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.

Министерският съвет в оставка одобри на 23 декември 2025 г. допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2025 г. в размер на до 14 500 000 лв., съобщиха тогава от правителствената пресслужба. Средствата ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2025 г.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!