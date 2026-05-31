Близо 70 нелегални мигранти бяха открити в Гърция при две отделни операции
Близо 70 нелегални мигранти бяха открити в района на гръцкия остров Крит и полуостров Пелопонес в последните 24 часа при две отделни операции, предаде гръцката агенция АНА-МПА, позовавайки се на информация на Единния център на координация при издирване и спасяване (ЕКСЕД).
При първата операция летателен апарат на Европейската служба за гранична охрана Фронтекс (FRONTEX) e открил лодка с 42 чужденци на 56 морски мили югоизточно от град Йерапетра.
Мигрантите са качени от намиращ се в района търговски кораб и са прехвърлени на остров Крит.
Вчера в района на полуостров Пелопонес при друга операция е открита лодка с 23 мигранти, посочва bTV. Чужденците са били превозени до пристанището на град Каламата.
