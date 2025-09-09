Близо 7000 дка вече са засегнати от пожара в Сакар
Снимка: Областна администрация Хасково
Към тази сутрин пожарът на територията на Сакар, между селата Младиново, Лисово и Костур, е обхванал около 7000 декара. Това съобщават от Областната администрация в Хасково.
В гасенето участват 13 екипа на РДПБЗН, като булдозер е работил през цялата нощ за изграждане на просеки.
На място са и екипи на Държавните горски стопанства в Тополовград, Свиленград и Харманли.
В действията по овладяване на огъня днес ще се включат и 20 военнослужещи от военно формирование – Хасково.
Източният и южният фронт на пожара са локализирани.
Към момента няма опасност за населените места, добавят още от Областната администрация.
Частичното бедствено положение в община Свиленград остава в сила.
