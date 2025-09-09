Близо 7000 дка вече са засегнати от пожара в Сакар

Снимка: Областна администрация Хасково

Към тази сутрин пожарът на територията на Сакар, между селата Младиново, Лисово и Костур, е обхванал около 7000 декара. Това съобщават от Областната администрация в Хасково.

В гасенето участват 13 екипа на РДПБЗН, като булдозер е работил през цялата нощ за изграждане на просеки.

На място са и екипи на Държавните горски стопанства в Тополовград, Свиленград и Харманли.

В действията по овладяване на огъня днес ще се включат и 20 военнослужещи от военно формирование – Хасково.

Източният и южният фронт на пожара са локализирани.

Към момента няма опасност за населените места, добавят още от Областната администрация.

Частичното бедствено положение в община Свиленград остава в сила.

